АСМО-графический редактор (АСМОграф)

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Создание и редактирование графических схем и чертежей
Используя заранее подготовленные тематические библиотеки примитивов (библиотеки сохраняются в виде отдельных узлов в дереве метаданных и доступны из разных схем) можно создавать различные блок-схемы. Допускается использовать не только примитивы, но и рисовать свои собственные фигуры непосредственно на схеме, и даже вставлять изображения.
Графический редактор позволяет импортировать библиотеки элементов из Visio и в дальнейшем использовать их в АСМО.
Рис. 1 Пример блок-схемы
«АСМО – графический редактор» допускается использовать в качестве инструмента для черчения. Это достигается за счет комбинирования стандартных рамок (выполненных в виде примитивов) и возможностей для рисования, предоставляемых непосредственно редактором.
Рис. 2 Пример чертежа
Любые элементы на схеме могут быть масштабированы, развернуты под определенным углом, иметь различный цвет. Для удобства работы с большими схемами имеется возможность предпросмотра и поиска по идентификаторам отдельных элементов. Кроме того, допускается размещение элементов в разных слоях, благодаря чему можно объединять элементы в смысловые группы, показывать или скрывать эти группы, делая схему более интерактивной и понятной.
Рис. 3 Пример работы редактора
Создание и редактирование библиотек примитивов и стилей
Создание библиотек примитивов позволяет повторно использовать отрисованные элементы, комбинировать их, давая возможность создавать красивые и наглядные изображения технологических узлов или их отдельных составляющих.
Рис. 4 Пример использования библиотек примитивов и стилей
Импорт и экспорт графических схем и чертежей
«АСМО-графический редактор» позволяет импортировать/экспортировать схемы из таких программ, как Visio, AutoCAD, MapInfo. Допускается работа с форматом WMF (Windows Metafile). Для программ AutoCAD и MapInfo импорт схем допускается без установки этих программ! Для импорта из Visio необходима его установка на компьютере. В конце 2 квартала 2022 года планируется выход версии «АСМО-графический редактор», которая осуществляет импорт из Visio без его установки на компьютере.
Рис. 5 Пример импортирования схемы IDEF0 из Microsoft Visio
Печать графических схем и чертежей
Имеется возможность печати подготовленных схем. При этом можно настраивать параметры печати, такие, как разбивка по страницам, формат листа, поля, ориентация страницы и т.п. Важная опция – это предварительный просмотр печатаемой схемы прямо в мастере печати.
Рис. 6 Печать схемы
Настройка связи объектов схем с объектами базы данных и другими схемами
Одно из наиболее замечательных свойств графического редактора – это возможность создания двусторонней связи между элементами схем и объектами базы данных. Это выгодно отличает графический редактор АСМО от программ, которые позволяют создавать инженерную графику. В АСМО данные и графика находятся в одном и том же дереве метаданных, а не в разных местах. Поэтому интеграция объектов из базы данных с графикой является глубокой и органичной.
Рис. 7 Пример перехода к данным
Можно не только отображать табличные данные на схеме, но и создавать интерактивность, используя возможности встроенного языка программирования на базе JavaScript. Появляется возможность делать сложные расчеты используя информацию как из базы данных, так и используя информацию о пространственном расположении объектов на схеме и их масштаб.
Рис. 8 Пример отображения данных на схеме